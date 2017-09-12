Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Peru, Kuzey Kore büyükelçisini istenmeyen adam ilan etti

Peru'nun, Kuzey Kore büyükelçisini istenmeyen adam ilan ettiği bildirildi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlali nedeniyle Kuzey Kore'nin Lima Büyükelçisi Kim Hak-chol'un istenmeyen adam ilan edildiği ve ülkeyi terk etmesi için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı da cuma günü Kuzey Kore'nin Meksiko Büyükelçisi Kin Hyon Gil'i istenmeyen adam ilan etmiş ve ülkeden ayrılmasını istemişti.

Pyongyang yönetiminin 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve altıncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı BMGK'da kabul edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz

Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA