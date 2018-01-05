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Peru'da affedilen eski Devlet Başkanı Fujimori serbest kaldı

Peru'da Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski tarafından sağlık durumu gerekçe gösterilerek affedilen hapisteki eski devlet başkanı Alberto Fujimori evine döndü.

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Fujimori, affın ilan edilmesinden iki hafta sonra, dün akşam saatlerinde küçük oğlu ve bakıcısı eşliğinde tedavi gördüğü hastaneden çıktı.

Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılan 79 yaşındaki Fujimori, dışarıda toplanan bir grup taraftarını selamladıktan sonra araca binerek evine doğru yola çıktı.

Devlet Başkanı Kuczynski'nin Fujimori'nin 25 yıllık hapis cezasını affetmesinin ardından binlerce Perulu sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenlemişti. Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları da affı Fujimori dönemindeki insan hakları kurbanlarının "yüzüne vurulmuş tokat" olarak nitelemişti.

Peru Devlet Başkanı Kuczynski, hakkındaki bir yolsuzluk iddiasından dolayı verilen güvensizlik oylamasının Fujimori'nin eski partisinden 10 milletvekilinin desteğiyle reddedilmesiyle görevinde kalmıştı. Kuczynski bu oylamadan birkaç gün sonra Fujimori'yi affetmişti. Peru hükümetinde son iki haftada 3 bakan Fujimori'nin affedilmesi ve Kuczynski hakkındaki yolsuzluk iddialarına tepki olarak istifa etti.

Peru'da 1990-2000 yıllarında görev yapan Fujimori, seçim kampanyasında rüşvet aldığının ortaya çıkmasının ardından 2000'de ülkesinden kaçmıştı.

Fujimori, 2007'de Şili'de tutuklanarak ülkesine iade edilmişti. Eski Devlet Başkanı, görevdeyken 25 kişinin ölüm emrini vermek, zimmetine para geçirmek ve rüşvetten suçlu bulunarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

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