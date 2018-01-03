Peru'da kamyonla çarpışan otobüs uçuruma yuvarlandı: 36 ölü, 6 yaralı

Peru polisi, bir yolcu otobüsünün "Şeytan Dönemeci" olarak adlandırılan dar dağ yolundan kayalık sahile kadar yuvarlandığını

Peru Sağlık Bakanlığı, kazanın, Lima'nın kuzeyinde Pasifik Okyanusu sahilindeki Pasamayo bölgesinde yaşandığını açıkladı. Bu bölgedeki keskin virajlı Panamericana Norte karayolunda meydana geldiği belirtilen kaza sonrası bölgeye acil tıbbi müdahale ve kurtarma ekipleri yollandığı da bildirildi.