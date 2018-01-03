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Peru'da kamyonla çarpışan otobüs uçuruma yuvarlandı: 36 ölü, 6 yaralı

Güney Amerika ülkelerinden Peru'nun başkenti Lima yakınlarında bir kamyonla çarpışan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 36 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Peru polisi, bir yolcu otobüsünün "Şeytan Dönemeci" olarak adlandırılan dar dağ yolundan kayalık sahile kadar yuvarlandığını
 
Peru Sağlık Bakanlığı, kazanın, Lima'nın kuzeyinde Pasifik Okyanusu sahilindeki Pasamayo bölgesinde yaşandığını açıkladı. Bu bölgedeki keskin virajlı Panamericana Norte karayolunda meydana geldiği belirtilen kaza sonrası bölgeye acil tıbbi müdahale ve kurtarma ekipleri yollandığı da bildirildi. 
 

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