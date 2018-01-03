Peru'da yolcu otobüsü kayalıklara yuvarlandı, en az 25 yolcu hayatını kaybetti

Peru polisi, bir yolcu otobüsünün "Şeytan Dönemeci" olarak adlandırılan dar dağ yolundan kayalık sahile kadar yuvarlandığını ve en az 25 yolcunun öldüğünü açıkladı.

57 yolcu taşıyan otobüsün, bir traktörle çarpıştıktan sonra kayalıklardan yuvarlandığı iddia edildi.

Gönüllü kurtarma ekipleri, cesetlerin tüm kayalıklara yayıldığını söyledi. Hayatını kaybeden yolcuların çoğunun yeni yıl tatilini ailelerinin yanında geçirdikten sonra Lima'ya geri dönen kişiler olduğu açıklandı. Yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

"Şeytan Dönemeci" olarak bilinen yerin, dağ yolunda çok sayıda kazaya neden olan dar ve sisli bir bölge olduğu belirtildi.