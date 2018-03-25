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Peskov: Liderler yüz yüze görüşmeden sorunların çözülmeyeceğinin farkında

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında salı günü gerçekleşen telefon görüşmesinin anlamlı olduğunu ve iki liderin yüz yüze görüşme ihtimalini konuşma isteğini aktardığını söyledi. Peskov, 'Liderler yüz yüze görüşmeden sorunların çözülemeyeceğinin farkında' dedi.

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Mir televizyonuna konuşan Peskov, Trump’ın Putin’i seçimleri kazanması nedeniyle arayıp tebrik ettiği görüşmeye değindi.
 
Peskov "Bu, protokol niteliğinde bir görüşmeydi. Trump, Putin’i yeniden devlet başkanlığına seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Anlamlı bir görüşmeydi. Yüz yüze görüşme imkanlarını konuşma ve dışişleri bakanlarına bu konuda talimat verme yönündeki taleplerini dile getirdiler" dedi.
 
Bu tür görüşmelerle ilgili tüm ayrıntıların verilemeyeceğini de ekleyen Peskov yüz yüze görüşme olmadan küresel sorunların çözülemeyeceğini şu sözlerle vurguladı: "Yüz yüze görüşme olmadan, karşılıklı güven ortamı güçlendirilmeden, sorunlar çözülemez. Liderler bunun farkında. Nitekim bu görüşme için çok sayıda neden var. Bölgesel krizler, stratejik ve küresel güvenlik, Suriye, Kuzey Kore ve dahası…"
 
(Sputnik)

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