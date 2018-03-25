Peskov: Liderler yüz yüze görüşmeden sorunların çözülmeyeceğinin farkında

Mir televizyonuna konuşan Peskov, Trump’ın Putin’i seçimleri kazanması nedeniyle arayıp tebrik ettiği görüşmeye değindi.

Peskov "Bu, protokol niteliğinde bir görüşmeydi. Trump, Putin’i yeniden devlet başkanlığına seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Anlamlı bir görüşmeydi. Yüz yüze görüşme imkanlarını konuşma ve dışişleri bakanlarına bu konuda talimat verme yönündeki taleplerini dile getirdiler" dedi.

Bu tür görüşmelerle ilgili tüm ayrıntıların verilemeyeceğini de ekleyen Peskov yüz yüze görüşme olmadan küresel sorunların çözülemeyeceğini şu sözlerle vurguladı: "Yüz yüze görüşme olmadan, karşılıklı güven ortamı güçlendirilmeden, sorunlar çözülemez. Liderler bunun farkında. Nitekim bu görüşme için çok sayıda neden var. Bölgesel krizler, stratejik ve küresel güvenlik, Suriye, Kuzey Kore ve dahası…"

(Sputnik)