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Peşmerge: Geri çekilmek zorunda kaldık

Irak'ın Kerkük kentindeki mevzilerinden çekilen Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Peşmerge Sorumlusu Vesta Resul, Irak ordusuna denk bir güçleri olmadığından dolayı çekilmek zorunda kaldıklarını belirtti.

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Resul, Kerkük'te kendi partisine ait yayın organlarına yaptığı açıklamada, "Dün geceden bu yana karşımıza hiç direnemeyeceğimiz düzeyde askeri sevkiyatlar yapıldı. 350 tank ve ağır silahla 4 birliğimize saldırıldı." dedi.

Cephanelikleri ve ellerindeki silahların yetersiz olduğunu söyleyen Resul, bu durumu üstlerine bildirdiklerini ve çekilmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Öte yandan KBY'li Peşmerge Komutanı Aras Şeyh Cengi ise Kerkük'e başlatılan askeri operasyonun uluslararası bir anlaşma çerçevesinde yapıldığını ileri sürdü.

Cengi, Irak ordusunun 2014 yılı öncesinde bulunduğu bölgelere dönmek istediğini ifade etti.

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