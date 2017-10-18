"Peşmerge, Haziran 2014 sınırlarına geri çekildi"
Üst düzey Kuzey Iraklı komutan, Reuters'a yaptığı açıklamada; 'Peşmerge, Haziran 2014 sınırlarına geri çekildi' dedi.
Merkezi hükümet, Ocak 2014’ten beri IKBY'nin bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesinden dolayı bütçe payını ve memur maaşlarını göndermiyor.
Haziran 2014 yılında ise Iraklı Kürt birlikler, DEAŞ'ın ilerlediği kuzeydeki petrol kenti Kerkük'ten Irak ordusunun çekilmesi üzerine, kentin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.
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