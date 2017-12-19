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Peşmerge ile DEAŞ arasında çatışma çıktı: 4 ölü

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçesinde Peşmerge ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmada biri Peşmerge 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Mahmur-Güver Peşmerge Komutanı Sirvan Barzani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mahmur ilçe sınırındaki Karaçoğ Dağı yamacındaki Keraci ovasında bir grup DEAŞ militanı ile Peşmerge arasında çatışmanın çıktığını ifade etti.

Barzani, çıkan çatışmada bir Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini, 3 DEAŞ militanının ise öldürüldüğünü kaydetti.

Musul'un güneyinde yer alan Mahmur ilçesi Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin elinde olmasına rağmen, kentin kırsal bölgelerinde saklanan terör örgütü DEAŞ militanları varlık göstermeye devam ediyor.

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