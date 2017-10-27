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Peşmerge, Irak ordusuna karşı Alman silahlarını kullandı

Irak merkezi hükümeti, Irak ordusu ile peşmerge arasında şiddetlenen çatışmalarda peşmergenin Alman malı uzaktan kumandalı anti tank füzeleri kullandığı açıkladı.

  • İHA
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DEAŞ'a karşı kullanılmak üzere Kuzey Irak bölgesel yönetimi peşmergelerine verilen silahların başka bir maksatla kullanılmaması izin verilmediğini açıklayan Alman Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili "Savaş bölgesinde her bir silahın nerede bulunduğunun takibini yapmanın mümkün değildir.  Kürtlerin federal hükümete silahların başka maksatlarla kullanılmayacağı konusunda güvence verdi" açıklamasında bulundu.  
 
Almanya 2014 yılından beri Kuzey Irak peşmergelerin eğitim ve silah desteği kapsamında  24 bin uzun namlulu silah, bin 200 tanksavar füzesi ve çok sayıda mühimmat verdi. Almanya'nın bu zamana kadar verdiği silahın maddi değerinin 90 milyon Euro olduğu 2018 yılında da bu yardımların devam edeceği Federal savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

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