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Peşmerge komutanı: Ateş açılmadan çatışmaya girmeme talimatı aldık

Peşmerge komutanı, Kerkük kentinde Peşmerge ve harekete geçen Iraklı güvenlik güçleri arasında henüz herhangi bir çatışmanın çıkmadığını, ateş açılmadığı takdirde çatışmaya girilmemesi talimatı aldıklarını söyledi.

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Kerkük'ün batısındaki Mekteb Halid Cephesi'nin Peşmerge komutanlarından Albay Behçet Ömer Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada Iraklı güvenlik güçlerinin kentin güneyinden ilerlemeye başladığını ancak henüz herhangi bir çatışmanın çıkmadığını ifade etti.
 
Selim, Peşmerge'nin kentin güney, güneybatı ve batı bölgesinde konuşlandığını, ateş açılmadığı takdirde çatışmaya girilmemesi talimatı aldıklarını söyledi.
 
Irak devlet televizyonunun çatışmaya girilmeden kentin geniş bölümünde kontrolün Iraklı güvenlik güçleri tarafından sağladığı yönündeki haberine ilişkin Selim, "Böyle bir durum söz konusu değil, henüz mevzilerimizi bırakmadık." dedi.
 
 

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