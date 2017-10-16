Peşmerge komutanı: Ateş açılmadan çatışmaya girmeme talimatı aldık

Kerkük'ün batısındaki Mekteb Halid Cephesi'nin Peşmerge komutanlarından Albay Behçet Ömer Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada Iraklı güvenlik güçlerinin kentin güneyinden ilerlemeye başladığını ancak henüz herhangi bir çatışmanın çıkmadığını ifade etti.

Selim, Peşmerge'nin kentin güney, güneybatı ve batı bölgesinde konuşlandığını, ateş açılmadığı takdirde çatışmaya girilmemesi talimatı aldıklarını söyledi.

Irak devlet televizyonunun çatışmaya girilmeden kentin geniş bölümünde kontrolün Iraklı güvenlik güçleri tarafından sağladığı yönündeki haberine ilişkin Selim, "Böyle bir durum söz konusu değil, henüz mevzilerimizi bırakmadık." dedi.