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Peşmerge, Sincar'dan çekildi

Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin, daha önce Peşmerge'nin denetimindeki Musul'un Sincar ilçe merkezine girdiği, kontrolü tamamen sağladığı belirtildi.

  • AA
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AA muhabirine konuşan Sincar'daki Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, sabahın erken saatlerinde Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak bir gücün Sincar ilçe merkezine girdiğini ifade etti.

Sincar'da herhangi bir çatışmanın çıkmadığını çünkü eşit olmayan bir güçle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Şeşo, İranlı askeri müsteşarların da güvenlik güçlerinin arasında olduğunu iddia etti.

Peşmerge Komutanı Şeşo, tüm devlet dairelerinin boşaltılıp geri çekildiklerini kaydetti.

Söz konusu ilçede Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri yer alıyordu.

Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamından Sincar'a ulaşan Irak güvenlik güçleri, ilçe merkezinden yaklaşık 30 kilometre mesafede konuşlanmıştı.

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