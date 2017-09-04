Pilot, hava gösterisi sırasında helikopterden düştü

Belçika ordusu tarafından ülkenin Liege kenti yakınlarından Amay kasabasında gerçekleştirilen hava gösterisi sırasında feci bir kaza yaşandı. Helikopterde bulunan pilot gösteri sırasında düştü. Askeri birlikte olayın yaşandığı bölgede pilotu arıyor. Yerel medya 3 askerde Agusta A-109 tipi helikopterden paraşütle atladığını, pilotun ve yardımcı pilotun ise paraşütünün bulunmadığını yazdı. Yardımcı pilotun 3 paraşütlü askerin atlamasına yardımcı olduğunu yazan Belçika medyası, bu sırada da pilotun koltuğunun boş ve camının açık olduğunu fark ettiğini duyurdu.

Pilotun neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.