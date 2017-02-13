Pilot 'Kocamdan boşanıyorum' diye anons yapınca...

Olay Cumartesi öğleden sonra Teksas Austin-Bergstrom havaalanında yaşandı. Adı açıklanmayan pilot, uçağa geç geldi.

Üniforma giymeyen pilot, "Özür dilerim. Geç kaldım. Boşanıyorum da" dedi ve yolculara bu şekilde uçmasında bir sakınca olup olmadığını sordu.

Randy Reiss adlı bir yolcuya göre, uçaktakiler gülüşerek pilota onay verdiler. Ancak pilot daha sonra anonslarına devam edince uçaktaki hava değişti.

Gergin bir şekilde konuşmasına devam eden kadın Pilot, "Şimdi susacağım ve uçuşa geçeceğiz. Uçağı yardımcı pilot kullanacak. Merak etmeyin o bir erkek" deyince, 20 kadar yolcu güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek uçağı terk etti.

Pilotun akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen bazı yolcuların çığlık attığı ve "Güvenliği çağırın" diye bağırdığı belirtiliyor.

Bunun üzerine pilot ve kabin ekibi değiştirildi ve uçak bir-buçuk saatlik gecikmeyle havalandı.

United Airlines, yolculardan özür diledi.