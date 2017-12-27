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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Bese Hozat'tan SİHA itirafı!

PKK elebaşlarından Bese Hozat, Türkiye'nin kullandığı SİHA'larla ilgili olarak çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA ve SİHA'ların güvenlik güçlerine verdikleri katkı artarak devam ediyor. TSK, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki İHA ve SİHA'lar sayesinde terör örgütüne ait belirlediği hedefleri imha ediyor.
 
Bu yılın 9 ayında İHA, SİHA ve insanlı keşif uçağı destekli 562 operasyonda, yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 olmak üzere toplam bin 853 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Jandarma Genel Komutanlığının SİHA'sı ise bu yılki operasyonlarda 55 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.
 
BESE HOZAT İTİRAF ETTİ
 
PKK elebaşlarından sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat son yaptığı açıklamada operasyonlarda kullanılan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) hakkında açıklama yaptı. 
 
Bese Hozat, " Şimdi de keşif uçakları(SİHA) kullanıyorlar PKK'lılar üzerinde bu konuda da ilk süreçlerde kayıplar yaşandı. Şimdi de disiplinsizliğin, duyarsızlığın olduğu yerlerde kayıplarımız oluyor olmuyor değil. " dedi.
 
CHP VE HDP RAHATSIZ OLMUŞTU
 
CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile HDP'li Osman Baydemir, TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik kullandığı SİHA'larla ilgili çeşitli iftiraları dile getirmişti.(HABER7)

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