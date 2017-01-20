PKK ve FETÖ itirafı

Terör örgütlerini yönlendiren ve açık bir şekilde destekleyen Avrupa’nın ikiyüzlü tavrı dikkati çekmeye devam ediyor. Bunun bir örneği daha Alman İç İstihbarat Servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV)Başkanı Hans-Georg Maassen’in açıklamalarında açıklamasında görüldü. PKK’nın Almanya ve Avrupa tarafından terör örgütü olarak görüldüğünü ileri süren Hans-Georg Maassen, “Şu anda bunun değişmesini, farklı bir değerlendirme yapılmasını gerektirecek bir emare yok” dedi.

TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Türkiye’deki Çözüm Süreci döneminde PKK’nın Almanya’da dikkat çeken eylemlerde bulunmadığını, ancak para toplamaya devam ettiğini belirten Maassen, örgütün bu dönemde iç güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Son dönemde ise Türkiye’deki gelişmelerin Almanya’ya yansıdığını belirten Maassen, “Türkiye’de Türk devleti ile PKK arasındaki çatışmanın Almanya’daki güvenlik durumuna da gayet tabii ki etkileri oluyor. PKK’lılar ile Türk vatandaşları arasında ihtilaflara defalarca tanık oluyoruz” ifadesini kullandı.

GÜLEN YAPILANMASI

Hans-Georg Maassen, Almanya’daki FETÖ yapılanmasının İç İstihbarat Servisi tarafından izlenip izlenmediği yönündeki soruya ise “Gözlem altında değiller. Çünkü gözlem altına alınması için yeterli dayanak noktalarına sahip değiliz” yanıtını verdi. Alman basınında çıkan, Türk istihbaratının Almanya’daki Türk toplumu üzerinde etkide bulunmaya dönük faaliyetlerde bulunduğu iddialarıyla ilgili bir soru üzerine de Maassen, “Almanya’nın çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğinde operasyonların yürütülmesini kabul edemeyiz. Bu nedenle Türkiye gibi NATO ortağımız söz konusu olursa da buna karşı çıkıyoruz” dedi.

BERLİN SALDIRISI

Berlin’de Noel pazarını hedef alan ve 12 kişinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili soruları da yanıtlayan Maassen, Almanya’nın terör örgütü DAEŞ’in hedefinde olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. Maassen, Avrupa’nın Almanya dahil yeni terör saldırılarına hedef olabileceği uyarısında bulundu. Maassen, “Almanya’da bin 200’den fazla kişi potansiyel terörist olarak değerlendiriliyor. Alman Federal Emniyet Teşkilatı’na göre bunlar arasında yer alan 584 kişi terör eylemi gerçekleştirmesi muhtemel kişi olarak sınıflandırılıyor. Ama bu sınıflandırma ilgili kişinin tutuklanabileceği anlamına gelmiyor. Almanya’da ve Avrupa’da bir kişinin tutuklanıp yargılanabilmesi için bir suçun işlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Başbakan Merkel Şubat’ta Ankara’ya geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Şubat ayının ilk haftasında Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Merkel’in gündem maddeleri arasında sığınmacı krizinin çözümü için iş birliği önemli bir yer tutuyor. Merkel’in ziyaretinde ele alınması beklenen bir diğer önemli gündem maddesini, güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği oluşturacak.