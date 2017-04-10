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PKK'lı Bakan Zuhal Demir Belçika'yı karıştırdı!

Belçika'da PKK'nın eylemlerine verdiği destekle de tanınan Yoksullukla Mücadele ve Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir koalisyon ortakları arasında kriz çıkarttı.

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Belçika Başbakanı Charles Michel, koalisyon ortağı başka bir partiyi "Müslüman parti olmakla suçlayan" Belçika'da PKK'nın eylemlerine verdiği destekle de tanınan Yoksullukla Mücadele ve Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir'i koalisyona karşı "sadakatsiz" olmakla suçladı.

CD&V PARTİSİNE "MÜSLÜMAN PARTİ" DEDİ

De Zondag gazetesine konuşan Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) üyesi Demir, "Flamanları uyarmak istiyorum. Flaman Hristiyan Demokrat Parti (CD&V,) yeni Müslüman partidir." dedi.

CD&V lideri Wouter Beke'nin Müslümanları oy için yem olarak kullandığını iddia eden Demir, "Mieke Van Hecke (parti üyesi), partisinin Müslümanlar için tek seçenek olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Demir'in bu sözleri, Başbakan Charles Michel'in tepkisini çekti. Michel'in ofisinden resmi haber ajansı Belga'ya yapılan açıklamada, "Onun (Demir) sözleri, hükümet çerçevesi içinde kabul edilemez ve sadakatsizliktir. Başbakan, kesinlikle böyle bir tavrı hoş göremez." denildi.

CD&V lideri Beke ise, bu sözlerinin kabul edilemez bulduğunu söylerken, Demir'in özür dilemesini istedi.

KABUL EDİYORUM

Demir ise bunun üzerine, sosyal medya hesabından "Eleştirileri kabul ediyorum. Benim için mesele kapanmıştır." şeklinde açıklama yaptı.

ÖZÜR DİLE!

Flamanca yayın yapan De Redactie sitesi, CD&V'nin "yarım özrü" yeterli bulmadığını, açıkça özür dilemedikçe Demir'e güvenoyu vermemekle tehdit ettiğini yazdı.

Demir'in adı daha önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklere katılmasıyla gündeme gelmiş, haberler üzerine PKK'ya sempati duymadığını söylemişti. AB'nin başörtüsü yasağını da savunan Demir, Müslümanların zorlamayla da olsa "Batı'nın değerlerini" benimsemesi gerektiğini ileri sürmüştü.

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