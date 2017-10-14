PKK'lı teröristler Dedegaip türbesine saldırdı

Dr.Ali Ekrem, DHA'ya yaptığı açıklamada Tuzhurmatu'daki dün gece meydana gelen çatışmaları Yüksek İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak çok yakından takip ettiklerini söyleyerek, "PKKlıların Tuzhurmatı çatışmalarında peşmergeler ile birlikte hareket ettikleri ve çatışmalarda yoğun şekilde yer aldıklarını tesbit ettik. Çatışmalarda gece 23 sularında çatışmalar başladı. Peşmergeler, PKKlılar ile birlikte Türkmen yerleşim merkezinde bulunan Dedegaip türbesine saldırdılar. Havan topları ile saldırılarını gece boyunca sürdürdüler. Türkmenler de bunun üzerine sert şekilde cevap verdi. Bağdat Merkezi Hükmetine çağrı yapıyorum, bir an önce Tuzhurmatu'nun güvenliğinin sağlanarak çatışmaların durdurulmasını istiyoruz. Sürekli dile getirdiğimiz bir konu vardı. Türkmen bölgeleri başta olmak üzere Musul, Kerkük, Tuzhurmatı'daki bazı tartışmalı bölgelerin Merkezi hükümet tarafından tamamen kontrol altına alınması gerekiyor. Çatışmalarda daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için Başbakan Haydar İbadi'yi de göreve çağırıyoruz." dedi.

2003 yılından bu güne kadar Tuzhurmatu'da binlerce Türkmenin şehit olduğu ve yaralandığına dikkat çeken Ali Ekrem "Türkmenler olarak büyük zarar gördük. Yüzlerce evler yıkıldı, Türkmen kadınlar dul kaldı, çocukları yetim kaldı, bunların hepsinin nedeni bu bölgelerde Merkezi hükümetin yeterli güvenliği sağlayamamış olmasıdır. Ve tek taraflı olarak bölgede bazı önemli yerlerin kontrol altına alınmış olması da büyük faciaları doğurdu. Şu ana kadar hala merkezi hükümetin tam anlamı ile anayasamıza göre üzerine düşeni yapmamış olmasını da Türkmenler olarak şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz."dedi