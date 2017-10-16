PKK'lý teröristler Kerkük'te bazý cadde ve sokak baþlarýný tuttu

Kürdistan Yurtseverler Birliði'ne (KYB) baðlý Peþmergelerin, Kerkük'ün güneyinden çekilmesiyle birlikte, Irak ordusu ve ona destek veren federal polis güçleri, boþaltýlan mevzilere yerleþip, zýrhlý araçlarla ana caddelerde denetimi saðladý.

Kerkük'ün güney bölgesindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarý da federal polis güçlerince indirildi.

Kente Irak ordusu ve federal polis güçleri girerken, Haþdi Þabi'nin ise cephe arkasýnda kaldýðý henüz Kerkük'e girmediði belirtiliyor.

Kerkük'ün iç kesimiyle Erbil ve Süleymaniye'ye giden yollarýn denetimi halihazýrda Peþmerge'de. Ancak kentin batýsýndaki Mekteb Halid Cephesi'nde ise çatýþma çýktýðý, söz konusu bölgeden dumanlarýn yükseldiði görülüyor.

Dükkanlarýn kepenk indirdiði kentte tam bir kaos ortamý hakim, mesai günü olmasýna raðmen iþ baþý yapýlmazken, okullar da kapalý.

Peþmerge'nin ani bir þekilde çekilmesine öfkelenen bazý kent sakini Kürtlerin ise gönüllü olarak ellerine silah alýp sokak baþlarýnda durduðu, Süleymaniye'ye dönen Peþmerge tanklarýnýn ise vatandaþlar tarafýndan devrildiði görüldü.

Öte yandan bazý Kerküklü aileler, oluþan kaos ortamýndan dolayý Erbil ve Süleymaniye'ye doðru hareket ediyor.

Kerkük'teki Türkmen mahalleleri ve parti binalarýnýn olduðu bölgelerde ise sessizlik hakim. Bazý Türkmenler ise parti binalarý ve sokaklarýnýn baþýnda olasý bir kaosa karþý tetikte bekliyor.

- PKK'lý teröristler sokak baþlarýnda

Peþmerge'den aðýr silah alan terör örgütü PKK'lý teröristlerin ise ellerindeki silahlar ve bindikleri hummerlarla kent merkezinde tur attýklarý görülüyor. PKK'lýlarýn Peþmerge'nin çekildiði kent merkezindeki bazý sokak baþlarýný tuttuðu, ellerine silah alan gönüllü Kürt sakinleri yönlendirdiði iddia ediliyor.

- Stratejik noktalar merkezi hükümetin elinde

Irak ordusu ve federal polis güçleri sabahýn erken saatlerinde güneyden ilerleyerek, K1 Askeri Üssü, Baba Gürgür Petrol Yataðý, Kerkük Kuzey Petrol Þirketi, KYB'nin 70'inci Tugay üssü ve Kerkük Havalimaný'nda denetimi tamamen saðladý.