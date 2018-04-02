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PKK'lı teröristler Sincar'dan resmen çekildi

Sincar Kaymakamı Mehma Xelil, PKK'lı teröristlerin dün resmen Sincar'dan çekildiğini duyurdu.

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Irak-Suriye sınırında bulunan stratejik öneme sahip Musul'a bağlı Şengal kentinde terör örgütü PKK'nın çekildiği belirtiliyor. Irak ordusu, PKK'lı teröristlerin Şengal kentinden ve köylerinden çıkması için 2 günlük süre tanımıştı. PKK'lı teröristler dün öğlen saatlerine doğru pikap araçlarla ve silahlarıyla resmen  kentten ayrıldı.
 
"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, DÜN RESMEN ÇEKİLDİ"
 
Şengal Kaymakamı Mehma Xelil şu ifadeleri kullandı "PKK, dün resmi bir şekilde Şengal'den çekildi. Araçları ve ağır silahlarıyla Suriye tarafına doğru geçtiler. Ne kadar PKK militanının çekildiği konusunda net birşey söyleyemem. IKBY, Irak hükümeti ve Şengal halkı onların Şengal'den çıkmasını istiyordu" dedi.
 
(Sputnik)

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