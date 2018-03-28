PKK'lıların Almanya'ya geldiğine ilişkin haberlere bakanlıktan açıklama: Geri dönüşleri dikkatle izliyoruz

Dimroth, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, Suriye'den yaklaşık 125 PKK'lı teröristin Almanya'ya geldiğine dair haberlere işaret ederek, bundan Alman hükümetinin endişe duyup duymadığına ve bunlar hakkında DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yapıldığı gibi kovuşturma yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorularını cevapladı.

Bu konuda kimin hangi tarafta çatışmalara katıldığı konusunda bir ayrım yapmadıklarını belirten Dimroth, "Geri dönüşleri dikkatle izliyoruz. Ancak Avrupa ve her şeyden önce Almanya'ya dönenler konusunda dikkat çekici bir artış gözlemlemedik. Yine de genel olarak bu fenomeni çok ciddiye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Radikalleşmenin büyük bir tehlike olduğunu ve buna karşı tedbirler aldıklarını ifade eden Dimroth, Almanya’daki yeni hükümetin koalisyon protokolünde çifte vatandaşların çatışmalara katıldığının tespit edilmesi durumunda Alman vatandaşlığından çıkarılacağının yazdığını kaydetti.

Dimroth, Almanya’dan Suriye ve Irak’taki çeşitli terör örgütüne katılmak üzere gidenlerin sayısının yaklaşık 980 olduğunu, bunların yaklaşık 100’nün çatışmalara katıldıklarını varsaydıklarını söyledi.

Almanya’daki camilere karşı gerçekleştirilen saldırılarla ilgili de Dimroth, öncelikle ibadethanelere saldırıların çirkin olduğunu ve bunlara karşı sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'da camilere düzenlenen saldırılardan dolayı bugüne kadar kaç kişinin yakalanarak yargı önüne çıkartıldığı sorusu üzerine Dimroth, bu konuda net bir sayının bulunmadığını ifade etti.

Dimroth, camilerin güvenliğinin sağlanması ve saldırıların aydınlatılmasının eyaletlerin güvenlik birimlerinin konusu olduğunu kaydetti.