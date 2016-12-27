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PKK'nın sözcüsü Schulz ağzındaki baklayı çıkardı

AP’nin teröristleri ağırlayan Başkanı Schulz, Türkiye’nin teröre indirdiği darbeler karşısında adeta panikledi!

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Her fırsatta Avrupa Parlamentosunun (AP) kapılarını Türkiye düşmanı PKK, PYD, DHKP-C gibi terör örgütlerine ardına kadar, FETÖ’cü teröristleri konferanslarda ağırlayıp konuşturan AP’nin Başkanı Martin Schulz, Türkiye düşmanlığını bir defa daha ortaya koydu. Terör örgütlerini bugüne kadar âdeta “pamuklara sarıp kollayan” Schulz, kısa bir süre zarfında Türk vatandaşlarına AB’ye vizesiz seyahat uygulaması getirilmesine karşı olduğunu söyledi. Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü sert ve tavizsiz politikasını da buna gerekçe olarak gösteren Schulz "Türkiye terörle mücadele kanunlarında reform yapmadığı müddetçe AB'ye vizelerin kaldırılması süreci de devreye giremeyecek. Bu yüzden AB Komisyonu'nun vize serbestisi başvurusunu ilgili parlamento komisyonlarına iletmedim, hâlen masamda duruyor" dedi. Türkiye’nin Temmuz ayındaki darbe girişiminden sonra FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı attığı adımların soru işaretleri oluşturduğunu belirten Schulz “terör dostu” olduğunu bir defa daha ispatladı. (Türkiye)

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