Terör örgütü PKK/PYD DEAŞ'ın Rakka'dan tahliyesi için anlaştı
Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ anlaşmaya vardı - Anlaşmaya göre, DEAŞ yerli terörist savaşçıları ile ailelerini kentten Deyrizor kırsalına tahliye ediyor - Rakka'nın tamamına yakının ele geçiren PKK/PYD'nin DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarıyla çatışmaya devam etmesi bekleniyor.
- AA
Suriye'de terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ arasında sağlanan anlaşmayla DEAŞ'ın yerli terörist savaşçıları Rakka'dan güvenli şekilde tahliye ediliyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK/PYD, DEAŞ ile süren 1 haftalık görüşmelerin ardından, örgütün yerli terörist savaşçılarının kenti terk etmesine izin verdi.
DEAŞ'ın yerli militanları, Deyrizor'un kırsal kesimlerine tahliye ediliyor.
PKK/PYD'nin DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarıyla çatışmaya devam etmesi bekleniyor.
Kaynaklar, tahliyenin ardından kentin tamamına yakınının PKK/PYD'nin kontrolüne geçtiğini belirtti.
İki terör örgütünün vardığı anlaşma gereği DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarının çıkışına ise henüz müsaade edilmediği öğrenildi.
Halen Rakka'da olan yabancı militanlar, kentte oldukça küçük bir alanı kontrol ediyor.
Terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka'nın kent merkezindeki operasyonu, ABD'nin desteğiyle 6 Haziran'da başlamıştı.
Suriye'nin kuzeyindeki Rakka, Ocak 2014'te DEAŞ'ın eline geçmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.