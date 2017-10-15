Terör örgütü PKK/PYD DEAŞ'ın Rakka'dan tahliyesi için anlaştı Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ anlaşmaya vardı - Anlaşmaya göre, DEAŞ yerli terörist savaşçıları ile ailelerini kentten Deyrizor kırsalına tahliye ediyor - Rakka'nın tamamına yakının ele geçiren PKK/PYD'nin DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarıyla çatışmaya devam etmesi bekleniyor.