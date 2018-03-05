Afrin'de ağır yaralanan PKK/PYD'nin elebaşısı Esed rejimine ait hastanede tedaviye alındı Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’nin kale olarak gördüğü Raco’yu iki saatte alırken, Kandil’in kayıpları azaltmak için görevlendirdiği Hüseyin Gabar ile “Şahin” kod adlı yardımcısı da ağır yaralandı. Türkiye’den giden “Şahin” isimli teröristin Halep’te rejime ait hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.