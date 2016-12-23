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Belçika, PKK'nýn haber ajansýnýn müdürünü serbest býraktý

Belçika'da tutuklanan terör örgütü PKK ile baðlantýlý Fýrat Haber Ajansýnýn (ANF) Haber Müdürü Celil Demiralp kefaletle serbest býrakýldý.

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Fransýz vatandaþý olduktan sonra Maxime Azadi adýný kullanmaya baþlayan Demiralp'in tutukluluðuna yapýlan itiraz, bugün karara baðlandý. Belçika basýnýna göre, Turnhout mahkemesi, Demiralp'in kefaletle serbest býrakýlmasýna hükmetti.

Celil Demiralp, 15 Aralýk'ta Hollanda'dan Fransa'ya giderken Belçika'nýn Turnhout þehrindeki "rutin bir kontrol" sýrasýnda gözaltýna alýnmýþtý. Celil Demiralp, çýkarýldýðý mahkemece ertesi gün tutuklanmýþ, avukatý ise tutukluluða itiraz etmiþti.

Türkiye'nin, Celil Demiralp'in terör örgütüyle iþ birliði yapmakla suçladýðý ve yakalanmasý için Ýnterpol'e talepte bulunduðu belirtilmiþti.

 

Belçika'daki PKK davasý

Belçika, sýk sýk baþta PKK olmak üzere DHKP-C ve FETÖ mensuplarý ile taraflarýna gösterdiði "hoþgörülü" yaklaþýmý nedeniyle gündeme geliyor. Özellikle, AB'nin terör örgütleri listesinde olmasýna raðmen PKK'lýlara gösteri yapma izni verilmesi tepki çekiyor.

Ülkede, 2006'da terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ýn da aralarýnda bulunduðu 36 kiþi hakkýnda soruþturma baþlatýlmýþtý. Kasým ayýnda ise soruþturma davaya dönüþtürülmüþ, ancak Brüksel Soruþturma Dairesi, "PKK'nýn terör örgütü olmadýðý iddiasýyla" dava açýlmasýný reddetmiþti. Federal Savcýlýk ise karara itiraz etmiþti.

 
 
 
 

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