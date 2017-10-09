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Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski: NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı

Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski, 'NATO 360 dereceyi kapsayan bir tutum benimsemeli. NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı' dedi.

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Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowsk, NATO'nun Rusya'nın askeri tatbikatlarından ders alması gerektiğini belirterek, "NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı." dedi.

Waszczykowsk, Varşova'da "Bükreş 9'u" olarak da bilinen Polonya, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Slovakya, Litvanya ve Letonya'nın dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantı sonrasında konuştu.

Rusya'nın yakın zamanda Beyaz Rusya'yla birlikte gerçekleştirdiği ZAPAD 2017 askeri tatbikatının bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirten Waszczykowsk, NATO'nun bu askeri tatbikatlardan ders alması gerektiğini dile getirdi.

Waszczykowsk, "NATO 360 dereceyi kapsayan bir tutum benimsemeli. NATO her türlü tehdide karşı hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

NATO'nun bir yandan Rus tehdidine karşı savunma yeteneğini artırmaya devam etmesi gerektiğini kaydeden Waszczykowsk, diğer yandan Rusya'yla diyalogun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda, gelecek yıl Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesinde ele alınacak konular hakkında fikir alışverişi yapıldığı bildirildi.

İş birliğini geliştirmek amacıyla 9 ülkenin dışişleri bakanları, ilk kez 2014'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelmişti.

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