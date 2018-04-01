Polonya, eski casus Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak CIA'yı işaret etti

Eski çifte casus Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'in İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenmesi olayı büyük bir krize dönüşerek uluslararası arenada etkisini göstermeye devam ediyor. Polonya'da Özgürlük Partisi lideri Janusz Korwin-Mikke, İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklamasına gönderme yaparak, "Skripal'in zehirlenmesinin arkasında büyük olasılıkla CIA var." dedi.



Rusya merkezli Sputnik'e konuşan Polonyalı siyasetçi Korwin-Mikke, Rusya'ya karşı küresel tepkinin ABD tarafından tetiklendiğini söyledi. "Bir işten kim karlı çıkmışsa, olayı da o gerçekleştirmiştir." diye bir konsept kalıp olduğunu hatırlatan Polonyalı lider Korwin-Mikke, "Irak'ta tehlikeli silahlar olduğuna yönelik yanlış bilgi yayan CIA, Skripal davasının da arkasında yer alıyor olmalı." ifadelerini kullandı.