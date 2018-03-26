Polonya'da bakanlık çalışanı Rusya'ya casusluktan tutuklandı

Polonya Haber Ajansının (PAP) haberine göre, Polonya İç Güvenlik Ajansının (ABW) diğer Avrupa Birliği (AB) istihbarat birimleriyle yaptığı iş birliği sonucu, Polonya Enerji Bakanlığında çalışan Marek W. adlı kişi, Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle tutukladı.

Marek W'nin Polonya enerji ağının çeşitlendirilmesiyle ilgili stratejik projeler ve AB kaynaklarının kullanımı konusunda çalışmalar yaptığı belirtildi.

Şüphelinin, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıması planlanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin inşası ile ilgili Polonya'nın atması planlanan adımları Rusya istihbarat servisine ulaştırdığı sanılıyor.