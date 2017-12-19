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Polonya'da Rus yapımı MİG-29 savaş uçağı düştü

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında MiG-29 tipi bir savaş uçağının düştüğü bildirildi.

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Varşova yakınlarındaki Minsk Mazowiecki askeri havaalanına geri dönmekte olan Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı yere çakıldı.

Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, uçak yere çakılmadan önce pilotun atlamayı başardığını ve kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

RMF FM radyosunun haberine göre ise uçağın enkazı itfaiyeciler ve orman yetkilileri tarafından Minsk Mazowiecki'ye 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

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