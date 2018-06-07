Polonya’da uçak, otobana acil iniş yaptı

Polonya’nın güneydoğusundaki Rzesnow şehri yakınlarındaki bir otobana tek motorlu bir uçak acil iniş yaptı. Uçağın motorunda arıza meydana gelmesi üzerine pilot durumu Havacılık İdaresi yetkililerine bildirerek uçağı Rzeszow Polnoc - Rzeszow Wschod'u birbirine bağlayan A4 otobanına indirdi.

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken yapılan ilk kontrollerde, uçakta bulunan pilot ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

İniş nedeniyle Tecnam P2008 JC tipi uçakta da bir hasar meydana gelmediği saptanırken, olaya ilişkin inceleme yapmak üzere Devlet Havacılık Kazalarını Araştırma Komisyonu yetkililerine haber verildi.

Otobana iniş yapan uçak alışılmışın dışında görüntü oluştururken, olayın sabah saatlerinde meydana gelmesi ise işe gidiş saati dolayısıyla yoğunluğun olduğu otobanı 2 saat süreyle felç etti. Uçak daha sonra kanatları sökülerek hangara çekildi.