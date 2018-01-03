Poroşenko: 2018'de ABD'den öldürücü silah alacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 2018 yılında ABD'den öldürücü savunma silahları alacaklarını açıkladı.
Associated Press, ABD'li bürokratlara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna'ya Javelin adlı tanksavar füzeleri de dahil öldürücü silah sevk etme planını onayladığını belirtmişti.
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