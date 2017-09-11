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Portekiz 2012'den beri 2.9 milyar euro değerinde gayrimenkul yatırımı aldı

Avrupa ülkeleri yatırım karşılığı oturma izni vererek son yıllarda ciddi gelir elde etti.

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Bu ülkelerden Portekiz, vatandaşlık programı (Portugal Golden Visa) sayesinde, 2012'den beri 2.9 milyar euro değerinde gayrimenkul yatırımı aldı.
 
2012'de yasalaşan oturum izni, beş senenin sonunda ömür boyu geçerli daimi oturma izni, 6 yılın sonunda ise vatandaş olma hakkı tanıyor.

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