Portekiz 2012'den beri 2.9 milyar euro değerinde gayrimenkul yatırımı aldı
Avrupa ülkeleri yatırım karşılığı oturma izni vererek son yıllarda ciddi gelir elde etti.
Bu ülkelerden Portekiz, vatandaşlık programı (Portugal Golden Visa) sayesinde, 2012'den beri 2.9 milyar euro değerinde gayrimenkul yatırımı aldı.
2012'de yasalaşan oturum izni, beş senenin sonunda ömür boyu geçerli daimi oturma izni, 6 yılın sonunda ise vatandaş olma hakkı tanıyor.
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