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Portekiz İçişleri Bakanı istifa etti

Portekiz İçişleri Bakanı Constança Urbano de Sousa, geçen hafta sonu ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde çıkan ve 41 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarının ardından kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine istifa etti.

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Başbakan Antonio Costa, koalisyon hükümetinde 26 Kasım 2015'ten bu yana içişleri bakanı olarak görev yapan 50 yaşındaki Sousa'nın istifasını kabul etti.
 
Sousa, sorumlu birimlerin yangınlar karşısında "yetersiz" kaldığını öne süren sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun bir biçimde eleştirilmişti.
 
Portekiz'de orman yangınları yüzünden haziranda 64, hafta sonu da 41 kişi yaşamını yitirdi.
 
Bakanlar Kurulu, dün tamamen kontrol altına alınan orman yangınlarının verdiği zararı görüşmek üzere cumartesi günü olağanüstü toplanacak.

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