Portekiz içişleri bakanı yangın felaketleri sonrasında istifa etti

Pazar gününden beri, son 90 yılın en sıcak yazını yaşayan Portekiz´in kuzey ve merkez bölgelerinde çıkan yüzlerce yangın en az 41 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken itfaiye ve kurtarma çalışmaları yetersiz kalıyor.

Haziran ayındaki bir yangında 64 kişi hayatını kaybetmişti.

İtfaiye, polis ve kamusal korumadan sorumlu bakanlık olan içişleri bakanlığı eleştiri oklarının hedefi halindeydi.

İstifa mektubunda politik ya da kişisel durumunun göreve devam etmeye uygun olmadığını ifade eden Portekiz İçişleri Bakanı Constance Urbano de Sousa´nın istifası Başbakan Antonio Costa tarafından kabul edildi.