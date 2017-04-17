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Portekiz'de uçak düştü: 5 ölü

Portekiz'de bir süpermarketin yanına uçak düştü, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

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Pilot ve üç yolcu taşıdığı düşünülen küçük uçak, Lizbon'un 30 mil batısındaki kıyı kasabası olan Cascais yakınlarındaki Tires'ta bir süpermarketin otoparkına düştü. Uçaktaki dört kişi de öldü. Uçağın düğtüğü yerde bulunan bir kamyon şoförünün de hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada bir ev ile bazı araçların alevler içinde kaldığı öğrenildi. Olay yerine 50'ye yakın itfaiye ekiplerinin gönderildi. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa kazanın meydana geldiği yere gitti. 

Uçağın düştüğü yerde birilerinin bulunduğuna dair herhangi bir bilgi edinilmedi. Uçağın düştüğü yerden 150 metre uzaklıkta bir okulun bulunduğu bildirildi. 

 

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