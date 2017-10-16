Portekiz'deki orman yangınlarında ölü sayısı 35'e yükseldi Portekiz Ulusal Sivil Koruma Kurumundan (ANPC) yapılan açıklamada, hafta sonundan bu yana devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısının 35'e yükseldiği, 16'sı ağır 56 kişinin de yaralandığı duyuruldu.