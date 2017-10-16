Portekiz'deki orman yangınlarında ölü sayısı 35'e yükseldi
Portekiz Ulusal Sivil Koruma Kurumundan (ANPC) yapılan açıklamada, hafta sonundan bu yana devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısının 35'e yükseldiği, 16'sı ağır 56 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
- AA
Yaşamını yitirenler arasında bir aylık bebeğin de bulunduğu öğrenildi.
ANPC Başkanı Patricia Gaspar, 50'den fazla noktada yangınların devam ettiğini, bazı bölgelere yardım ekiplerinin yeni ulaşabilediğini duyurdu.
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, hafta içinde öngörülen programını iptal ederken, yangın söndürme çalışmalarının hızlı ve etkin şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi.
Başbakan Antonio Costa ise halka "İtfaiyeyi beklemeden alevlere karşı koyun." çağrısında bulundu.
Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına 6 binden fazla kişinin katıldığı, İtalya'nın da iki uçakla yardım gönderdiği öğrenildi.
Portekiz gibi orman yangınları ile mücadele eden İspanya'nın kuzeyindeki Galisya bölgesinde de 4 kişi yaşamını yitirdi.
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