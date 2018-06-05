Prens Bin Selman ile Kral 2. Abdullah Ürdün'deki protestoları görüştü
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Ürdün kralı 2. Abdullah'ın telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Ürdün'de günlerdir süren protestolar ele alındı.
- AA
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün kralı 2. Abdullah ile Ürdün'de 6 gündür devam eden protestolar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin kardeşliğinden, bu kardeşliğin geliştirilmesi ve ortak endişelerden bahsedildiğini bildirdi.
Ne olmuştu?
Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.
IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.
Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.
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