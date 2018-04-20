Prens Charles, Kraliçe II. Elizabeth'in halefi olduğunu açıkladı
İngiltere'de hafta boyunca gündemi meşgul eden kraliyetin geleceğine ilişkin tartışmalar, Galler Prensi Charles'ın açıklamasıyla son buldu. Prens Charles'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in halefi olduğu açıklandı.
İngiltere'de hafta boyunca gündemi meşgul eden kraliyetin geleceğine ilişkin tartışmalar, Galler Prensi Charles'ın açıklamasıyla son buldu. İngiliz basınında yer alan bilgiye göre, Prens Charles'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in halefi olduğu açıklandı.
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