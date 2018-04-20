Prens Charles, Kraliçe II. Elizabeth'in halefi olduğunu açıkladı İngiltere'de hafta boyunca gündemi meşgul eden kraliyetin geleceğine ilişkin tartışmalar, Galler Prensi Charles'ın açıklamasıyla son buldu. Prens Charles'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in halefi olduğu açıklandı.