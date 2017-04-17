Prens Harry annesinin ölümüyle 20 yıl sonra yüzleştiğini açıkladı

Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda psikolojik danışmanlık aldığını söyleyen Prens Harry "Şu an iyiyim" dedi.

32 yaşındaki Prens, kendi deyimiyle "öfkeyi atmanın iyi bir yöntemi olan" boks sporunun "kendisini kurtardığını" da ifade etti.

Daily Telegraph, Prens Harry'nin geçmişiyle ilgili konuşmayı kabul etmesinin nedenini, akıl sağlığı meseleleri eksenindeki damgalanmayı kırmak istemesi olarak açıkladı.

Prens Harry, kardeşi Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine (Kate) Middleton ile birlikte başarılı bir akıl sağlığı kampanyasını yürütüyor.

Prens Harry, röportajı yapan Bryony Gordon'a şunları anlattı:

"Rahatça diyebilirim ki, annemi 12 yaşında kaybetmem ve bütün duygularımı geçen 20 yıl boyunca kapatmam, sadece kişisel yaşamımı değil aynı zamanda iş yaşamımı ciddi bir şekilde etkiledi.

"Her tür yas, yalan, yanlış kanı ve her şey dört bir yandan üzerinize gelirken, tamamen kendimi kaybetmeye muhtemelen pek çok kez çok yakın oldum."

Prenses Diana 1997 yılında Paris'teki bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Prens Harry annesinin ölümüyle baş etme halinin "kafasını kuma gömerek, bu konuyu düşünmemek" olduğunu söyledi.

20'li yaşları boyunca "hayat çok güzel" şeklinde düşünerek bu durumla yüzleşmekten kaçtığını söyleyen Harry, "Birkaç sohbetten sonra birden hiçbir zaman yüzleşmediğim bütün bu acı yüzeye çıkmaya başladı ve baş etmem gereken pek çok şey olduğunun farkına vardım" dedi.

Ağabeyinin "Bak, gerçekten bununla yüzleşmek zorundasın. Hiçbir şey seni etkilememiş gibi davranamak normal değil" sözlerinden sonra harekete geçmeye karar verdiğini anlattı.

"Son iki buçuk yılda geçirdiğim bu süreçten ötürü, işimi daha fazla ciddiye alabiliyorum, özel hayatımı da daha fazla ciddiye alabiliyorum ve terimi başka herkes için fark yaratacağını düşündüğüm şeylere akıtabiliyorum" dedi.

Prens Harry, bu ruh halinin Afganistan'daki askerlik dönemiyle ilgisinin olmadığının da altını çizdi.