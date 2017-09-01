Prenses Diana 20. ölüm yıl dönümünde anıldı

Galler Prensesi Diana, 20 yıl önce Paris'te hayatını kaybettiği yerde anıldı.

Paris'teki Alma tünelinde 31 Ağustos 1997'de trafik kazasında hayatını kaybeden Diana için tünelin üst kısmında bulunan "Özgürlük Ateşi" anıtının altında anma köşesi oluşturuldu.

Sevenleri, 36 yaşında vefat eden Diana için pek çok dilde yazdıkları notları, çiçekleri ve mumları anma köşesine koyarak dua etti.

Diana'nın bazı fotoğraflarının da yer aldığı köşe, Paris'i ziyaret eden turistlerin de uğrak noktası oldu.

Kazada Diana, sevgilisi Dodi Al Fayed ve şoförü Henri Paul hayatını kaybetmişti. Kazanın, şoför paparazzilerden kaçmak isterken meydana geldiği açıklanmıştı.