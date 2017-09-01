Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Prenses Diana'nın son sözleri "Tanrım, neler oldu" olmuş

1997 yılında Paris'te geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın kazanın ardından kullandığı ifadeler olaya müdahale eden bir yardım görevlisi tarafından açıklandı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

20 yıl önce Paris'te geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın son sözleri açıklandı.
 
Kazaya müdahale eden ekibin başında bulunan Xavier Gourmelon, kazaya müdahale ettiği sırada Prenses Diana'nın kurtulacağına emin olduğunu söyledi. Gourmelon, Diana'nın son sözlerinin, "Tanrım, neler oldu?" şeklinde olduğunu belirtti.
 
The Sun'a konuşan Gourmelon, "Sağ omzunda hafif bir yara olduğunu görebiliyordum. Onun dışında belirgin bir şey yoktu. Üzerinde hiç kan yoktu. Dürüst olmak gerekirse, yaşayacağını düşünmüştüm. Bildiğim kadarıyla ambulanstayken de hayattaydı. Ancak daha sonra hastanede öldüğünü öğrendim." ifadelerini kullandı.
 
36 yaşında olan Prenses Diana'nın aracı, magazin gazetecilerinden kaçarken girdiği bir tünelde kaza yapmış, kazanın ardından Diana Pitie-Salpetriere hastanesine kaldırılmıştı. Prenses Diana ve beraberindeki sevgilisi Mısırlı iş adamı Dodi El Fayed'in hayatını kaybettiği birkaç saat sonra açıklanmıştı.
 
Kazada hayatını kaybeden bir diğer isim olan şoför Henri Paul'un kaza sırasında alkollü olduğu belirtilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erzurum'da kaçan kurbanlık dana 1 çocuğu hastanelik etti

Erzurum'da kaçan kurbanlık dana 1 çocuğu hastanelik etti

3 gün üst üste et tüketirseniz...

3 gün üst üste et tüketirseniz...

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Acemi kasaplar iş başında

Acemi kasaplar iş başında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA