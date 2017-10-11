PTT Cereblus'ta şube açtı
Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatıyla girdiği ilk yerleşim yeri olan Halep'e bağlı Cerablus ilçesinde PTT şubesi açıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu(ÖSO)’nun kontrolündeki Suriye’nin Cerablus kasabasında hizmet vermeye başlayan PTT şubesi, bölgedeki halkın iletişim ve bankacılık alanlarındaki büyük bir eksikliğini giderecek.
Daha önce Cerablus-Türkiye arasındaki özellikle para havalesi açıktan ve yüksek komisyon karşılığında yapılmaktaydı. Cerablus Meclis üyesi Ahmed Mahli, PTT şubesinin sadece Cerablus'a değil tüm bölgeye kolaylık sağlıyacağını söyledi.
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