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PTT Cereblus'ta şube açtı

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatıyla girdiği ilk yerleşim yeri olan Halep'e bağlı Cerablus ilçesinde PTT şubesi açıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu(ÖSO)’nun kontrolündeki Suriye’nin Cerablus kasabasında hizmet vermeye başlayan PTT şubesi, bölgedeki halkın iletişim ve bankacılık alanlarındaki büyük bir eksikliğini giderecek.

Daha önce Cerablus-Türkiye arasındaki özellikle para havalesi açıktan ve yüksek komisyon karşılığında yapılmaktaydı. Cerablus Meclis üyesi Ahmed Mahli, PTT şubesinin sadece Cerablus'a değil tüm bölgeye kolaylık sağlıyacağını söyledi.

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