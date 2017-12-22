Puigdemont: İspanya, Katalonya'nın tokadını suratına yedi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Puigdemont, sonuçların 'Katalan cumhuriyeti' için bir zafer, İspanya devleti için ise bir yenilgi olduğunu söyledi. Puigdemont, "İspanya devleti yenildi. İspanya ve müttefikleri kaybetti. Rajoy, Katalonya'nın tokadını suratına yedi" ifadelerini kullandı.

Katalanların geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini belirten Puigdemont, "Avrupa Rajoy'un çözümünün işe yaramadığını anlamalı. Avrupa'da Rajoy'un pozisyonunu destekleyen herkes, sessizliğiyle dahi olsa, bunu anlamalı. Katalonya kendi geleceğine karar vermeli" ifadelerini kullandı.

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu ve sonrasında gerçekleşen bağımsızlık ilanının ardından, İspanya hükümeti Katalan parlamentosunu feshederek bölgeyi doğrudan yönetme kararı almıştı.

Katalan yöneticiler hakkında 'isyan', 'ayaklanmaya teşvik' ve 'kamu kaynaklarını kötüye kullanmak' gibi suçlamalarla dava açılmış, hükümette bulunan birçok isim tutuklanarak cezaevine konmuştu. Carles Puigdemont ise Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmiş ve seçim kampanyasını oradan yürütmüştü