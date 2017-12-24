Puigdemont'tan İspanya Hükümetine çağrı: Katalonya'ya dönmeme izin verin

Reuters'a açıklamalarda bulunan Puigdemont, İspanya' Hükümeti'nin kendisine Bölgesel Parlemento'nun açılış tarihi olan 23 Ocak'a kadar Katalonya'ya dönmesi için izin vermesi gerektiğini söyledi ve bunun için İspanya Hükümeti'nin tekliflerine, 'teklif bağımsızlığını kısıtlasa bile' açık olduğunu belirtti.

1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı alan Katalonya yerel parlamentosu, aynı gün Senatonun onayı ile anayasanın 155. maddesini uygulayan İspanya hükümeti tarafından feshedilmiş, 21 Aralık’ta erken yerel seçime gidileceği açıklanmıştı.

Yerel hükümet yetkilileri gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmış, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, 4 eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.(HaberTürk)