Puigdemont'tan İspanya'ya çağrı: Biz dinlemeye hazırız

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bugün Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg ilçesinde düzenlenen basın toplantısında, hakkındaki Almanya'da devam eden yargı sürecinin tamamlanmasına kadar Berlin'de kalmak, sürecin sonunda tekrar Belçika'ya dönmek istediğini belirtti.

İspanya hükümetine ''demokrasiye saygı'' duymaları çağrısında bulunan Puigdemont, Katalonya konusunda uluslararası ara bulucuların devreye girmesini talep etti.

Puigdemont, ara bulucuların devlet ya da farklı kurumlar olabileceğine işaret ederek, ''Biz koşulsuz diyalog istiyoruz. Ancak kim müzakere masasına oturuyorsa kendi pozisyonunu incelemeli. Biz buna her zaman hazır olduğumuzu söyledik. Bağımsızlık bizim için tek çözüm değil. Biz dinlemeye hazırız. Bağımsızlık bizim önerimiz ancak bu konudaki pozisyonumuzu revize edebiliriz.'' ifadelerini kullandı.

Puigdemont, İspanya hükümetinin Katalonya hakkındaki projesini öğrenmek istediğini anlatan Puigdemont, ''Ancak eski reçeteler artık geçerli değil.'' diye konuştu.

Carles Puigdemont ve beraberindeki bazı Katalan milletvekilleri basın toplantısının ardından bir çocuk parkında Katalonya marşını okudu.

Hakkında Avrupa'da tutuklama emri çıkartılan Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış, sonrasında Neumünster cezaevine konulmuş ve yerel mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, Puigdemont'un "devlete karşı isyan" suçlamasından iadesini reddederek, "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla ilgili bölümü daha sonra görüşmek üzere eski Katalan liderin önceki gün şartlı tahliyesine karar vermişti.

Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika'ya kaçmıştı.