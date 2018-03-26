Puigdemont'un Almanya'dan sığınma talep etmesi bekleniyor

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, müvekkilinin tahliyesini beklediğini belirtirken Puigdemont'un sığınma talebinde bulunmak istemesiyle ilgili Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Puigdemont'un, bunu yapması halinde sığınma başvurusu Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından incelenecektir." dedi.



Schleswig-Holstein'daki hakimlerin Puigdemont'un iadesini kabul edilip etmeyeceğine ise bugün karar vermeleri bekleniyor.

Avukat Bekaert, 25 Mayıs 2016'da davadan geri çekilene kadar uzun seneler DHKP-C terör örgütü üyesi Fehriye Erdal'ın avukatlığını da yapmıştı.



Almanya Konsolosluğu önünde gösteri



Diğer taraftan ise Katalonya'nın Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde binlerce kişi sokağa çıktı. Barselona'daki Alman Konsolosluğu önünde düzenlenen iki ayrı gösteride 56 bin kişinin toplandığı bildirildi. Lleida'da göstericiler, polis barikatını aşarak özerk yönetimin kentteki binasına girmeye çalıştı. Binlerce gösterici, Almanya'nın Puigdemont'u İspanya'ya geri iade etmemesi çağrısında bulundu. Gösteriler sonunda 3 kişi gözaltına alınırken, polis dahil 79 kişi de yaralandı.



Sürgündeki lider



İspanya Yüksek Mahkemesi, Puigdemont'un da aralarında bulunduğu 13 Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri vermişti."Ayaklanma" suçundan yargılanacak 13 liderin 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Alman Sol Parti ise Puigdemont'un derhal serbest bırakılmasını talep etti. Carles Puigdemont'un yeni internet sayfasının adresinde kendisini "sürgündeki başkan" olarak nitelendirmesi ise dikkat çekici. Katalan lider kendi deyimle bir süredir Belçika'da ''sürgün"' olarak yaşıyordu.