Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Puşkov: ABD Kim Jong-un'un ölüm fermanını çıkardı

Rus senatör Aleksey Puşkov, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aniden ölmesi halinde bu konuda sessiz kalacaklarını belirtmesine ilişkin 'Kim Jong-un'un ölüm fermanı çıkartıldı' ifadelerini kullandı.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus senatör Aleksey Puşkov, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aniden ölmesi halinde bu konuda sessiz kalacaklarını belirtmesine ilişkin "Kim Jong-un'un ölüm fermanı çıkartıldı" ifadelerini kullandı.
Sputnik'in haberine göre, CIA Direktörü Pompeo, Washington'da güvenlik yetkilileri ile bir araya geldiği bir konferansta Kim Jong-un aniden ‘ortadan kaybolması' halinde bununla ilgili bir açıklama yapmayıp sessiz kalacaklarını belirtti.
 
Konuyla ilgili Twitter'da yorumda bulunan Puşkov, "CIA direktörünün sözleri tek bir anlama geliyor: Kim Jong-un'un ölüm fermanı çıkartıldı. Liderler öylece ortadan kaybolmaz. Bir diğer mesele de tehdidin ne kadar fark edilir boyutta olduğu" ifadelerini kullandı. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aliya'nın vasiyeti sıradan değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aliya'nın vasiyeti sıradan değildir

Titanik mektubu rekor fiyata alıcı buldu

Titanik mektubu rekor fiyata alıcı buldu

Araçlarda cam filmi ve renkli cam yasaklandı mı?

Araçlarda cam filmi ve renkli cam yasaklandı mı?

27 yaşındaki yapışık ikizler Abigail ve Brittany şaşkına çevirdi

27 yaşındaki yapışık ikizler Abigail ve Brittany şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA