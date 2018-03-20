Putin: 100 yaşına kadar iktidarda kalmayacağım

PAZAR günü yapılan başkanlık seçimlerinde yüzde 76.69 oy alarak dördüncü kez seçilen Vladimir Putin, Rusya’yı 100 yaşına kadar yönetme niyetinde olmadığını söyledi. Önümüzdeki altı yıllık iktidar döneminde Rusya’da köklü yapısal değişimlerden de söz eden Putin, mayıs ayı başlarında hükümette ciddi revizyon yapılacağı sinyalini de verdi. Seçim gecesinin ilerleyen saatlerinde karargâhına dönen Putin, burada yeni iktidar dönemiyle ilgili birkaç önemli ipucu verdi. Gazetecilerin “Bu zaferden sonra anayasa değişikliği yaparak 2024’ten sonra da iktidarda kalmayı planlıyor musunuz” sorusuna yanıt veren Putin, “Bu seçimi daha yeni kazandık. Önümüzde yoğun bir altı yıl var. Bu süre zarfında kendim için anayasada değişiklik yapmayı da düşünmüyorum” dedi.

18 YILDIR İKTİDARDA

Bunun üzerine bir gazeteci “O halde mevcut anayasaya göre 2024-2030 dönemini atladıktan sonra 2030 yılında tekrar Rusya Devlet Başkanı adayı olmayı mı planlıyorsunuz” diye sordu. Gülerek yanıt veren Putin, “Sözleriniz biraz komik kaçıyor. Basit bir hesap yapalım. Ne yani ben bu koltukta 100 yaşına kadar mı oturacağım. Yok. Böyle bir durum söz konusu olamaz” yanıtını verdi. Vladimir Putin, iki dönem başkanlık yaptıktan sonra bir dönem başbakanlık yapmış, yeniden devlet başkanlığına dönmüştü. Yasalara göre bir başkan, en fazla iki dönem üst üste görev alabiliyor.

RUSYA KARŞITLIĞI İŞE YARADI

Öte yandan Putin’in 2012 seçimlerinden yüzde 10 daha fazla oy almasını analiz eden Rus basını, bunda Batılı ülkelerin sergilediği Moskova karşıtı tavrın da payı olduğunu yazdı. Vedomosti gazetesi, “Dış dünyadan Rusya’ya yapılan görülmedik baskı, Rusya halkının içte birleşmesine ve iktidar etrafında kenetlenmesine yol açtı” dedi. Nezavisimaya gazetesi ise “Siyaset bilimci Aleksey Muhin’in dediği gibi Batı’nın Rusya’yı köşeye sıkıştırma çabası oylarına yüzde 5-10 ekledi” yorumuna yer verdi.

AGİT: SEÇİMLER ADİL OLMADI

RUSYA’daki seçimleri gözlemcileriyle izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), oy verme işleminin bir önceki seçimlere kıyasla daha organize ve temiz gerçekleştiğini belirtse de seçimlerin adil ve demokratik yapılmadığı hükmünü verdi. AGİT açıklamasında gerçek bir rekabet ortamı olmadığı, sandıktaki sonucun gerçek tercihi yansıtmadığı vurgusu yer aldı. Aday olmak dâhil temel özgürlüklerin kısıtlandığı, seçimlerin kontrollü bir ortamda yapıldığı, katılımı artırmak için bazı durumlarda seçmene uygunsuz baskı yapıldığı belirtildi.

BİLGİ NOTU

Seçimlere katılımın yüzde 67.47 olduğu belirtildi. Seçimler 2024’e kadar başkanlık yolunu açarken Putin, Sovyet diktatörü Josef Stalin’den bu yana ülkenin başında en uzun süre kalan lider olacak.

(Hürriyet)