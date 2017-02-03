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Putin 16 generali görevden aldı

Kremlin'den bir 'kadro operasyonu' daha: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli kurumların başında bulunan 16 generalin görevlerine son verdi.

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Moskovski Komsomolets gazetesinin haberine göre, Rusya İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı, savcılık ve soruşturma komitesinden 16 general görevlerinden alındı. 
 
Görevden alınan isimler arasında, İtfaye Cankurtaran Birlikleri Başkanı Aleksandr Arafonov, Kuzey Kafkasya Bölge Merkezi Müdürü Nikolay Lityuk, Özel İtfaiye Koruma İdaresi Müdürü Vladimir Rozanov, Karaçayevo-Çerkessiya İçişleri Bakanı Kazimir Botaşev, Devlet Hizmet ve Personel Dairesi Müdür Yardımcısı Vladimir Grişin, Yaroslav Savcısı Yuri Verhovtsev gibi isimler bulunuyor. Kaynak: Vatan

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