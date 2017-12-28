Rus lider Putin: St. Petersburg'daki patlama terör saldırısıydı

Rusyanın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'da dün bir markette patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden olmadı fakat bazıları hayati olmak üzere on kişi yaralandı. Patlamaya bir müşterinin çantasında içeri sokulan 200 gr patlayıcı sebep oldu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.