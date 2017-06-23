Putin'in en büyük rakibi Navalny seçimlerde aday olamayacak

Putin'in en güçlü rakibi olarak bilinen ve uluslararası medyada "Putin eleştirmeni" adıyla ün yapan Navalny 2018 seçimlerine katılamayacak.

Rusya Seçim Kurulu, muhalif lider Aleksey Navalny'nin hakkındaki adli hüküm sebebiyle gelecek seçimlerde aday olamayacağını açıkladı.

Vali danışmanı olduğu dönemde yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum edilen Navalny hakkında verilen karar, yüksek mahkeme tarafından bozulmuş, yüksek mahkemenin bozma kararına karşın yeniden yargılaması yapılan Navalny bir kez daha suçlu bulunmuş ve yeniden 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Navalny ve avukatları kararın hukuki değil siyasi gerekçelerle alındığını savunuyor.

Navalny'ye destek veren çok sayıda batılı ülke de Navalny konusunda sıkça Rus hükümetine tepki gösteriyor.